İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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