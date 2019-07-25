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İzmir'de PKK propagandası yapan 12 kişi gözaltında

İzmir Menemen'de, HDP etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
İzmir'de PKK propagandası yapan 12 kişi gözaltında

İzmir'de Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin, 21 Temmuz'da Asarlık Mahallesi'nde organize ettiği bir programda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Menemen, Buca ve Karabağlar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Emniyete getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
  1. İzmir
  2. Menemen ilçesi
  3. PKK propagandası
  4. terör operasyonu
  5. Gözaltılar var
  6. Terörle Mücadele

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