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Yerel İzmir'de panik dolu anlar! Cami minaresi yıkıldı
Yerel

İzmir'de panik dolu anlar! Cami minaresi yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 20:41:00 -
İzmir'de panik dolu anlar! Cami minaresi yıkıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'nde sabaha kadar sağanak etkili oldu. Bir süre sonra sağanak yerini soğuk hava ve fırtınaya bıraktı.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Rahmi Tokat Camii'nin minaresi yola devrildi.

Olayda yaralananın olmadığı bildirildi.

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