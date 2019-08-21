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İzmir'de onlarca düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
İzmir'de onlarca düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağının Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta, Afganistan uyruklu 27'si çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
  1. İzmir'in Menderes ilçesi
  2. düzensiz göçmen
  3. Sahil Güvenlik uçağı
  4. Afganistan
  5. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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