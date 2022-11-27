İzmir'de olaylı derbi! Kaleciyi hastanelik ettiler
Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında sahaya giren bir taraftar, elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.
Spor Toto 1’inci Lig’de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle ara verildi.
Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra ortalık karıştı.
Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı.
Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı.
Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı.
Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi.
Daha sonrasında Göztepe ile Altay arasındaki karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edildi.