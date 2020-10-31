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Eğitim İzmir’de okullar ne zamana kadar kapalı? İzmir’de okullar ne zamana kadar tatil?
Eğitim

İzmir’de okullar ne zamana kadar kapalı? İzmir’de okullar ne zamana kadar tatil?

Son dakika haberi. İzmir'de okullar ne zamana kadar tatil? İzmir’de okullar ne zamana kadar tatil? İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bakanlar İzmir’e gitti. Kabinedeki bakanların yarısının İzmir’de deprem bölgesindeki çalışmaları bizzat yerinde incelerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da deprem bölgesine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada İzmir’deki okulların tatil edilmesine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki İzmir’de okullar tatil mi? İzmir’de okullar ne zamana kadar kapalı?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:51:00 - 2020-10-31 20:53:25
İzmir’de okullar ne zamana kadar kapalı? İzmir’de okullar ne zamana kadar tatil?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de meydan gelen ve dünya gündemine oturan depremin ardından İzmir’e gitti. İzmir'de depremde etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada okulların tatil olmasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Başkan Erdoğan, “Bu hafta eğitim öğretim duracak. Okulları kapalı tutacağız. 1 hafta sonrası için de çalışma yapılacak ve sonuca göre devam edilecek ya da edilmeyecek. Gerekirse bu süre uzatılacak. AFAD çadırları vatandaşlarımız için hazırladı. Bu çadırlarda kalan vatandaşlarımızın sayısı hayli fazla. Kendi çadırlarında kalan vatandaşlarımız da var.” İfadesini kullandı.

 

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