İzmir’de okullar ne zamana kadar kapalı? İzmir’de okullar ne zamana kadar tatil?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de meydan gelen ve dünya gündemine oturan depremin ardından İzmir’e gitti. İzmir'de depremde etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada okulların tatil olmasına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Başkan Erdoğan, “Bu hafta eğitim öğretim duracak. Okulları kapalı tutacağız. 1 hafta sonrası için de çalışma yapılacak ve sonuca göre devam edilecek ya da edilmeyecek. Gerekirse bu süre uzatılacak. AFAD çadırları vatandaşlarımız için hazırladı. Bu çadırlarda kalan vatandaşlarımızın sayısı hayli fazla. Kendi çadırlarında kalan vatandaşlarımız da var.” İfadesini kullandı.