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İzmir’de Nil İpek rüzgarı

İzmir’de, yaz aylarını renklendirecek bahçe konserlerinin ilki Nil İpek konseri ile başladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 00:28
İzmir’de Nil İpek rüzgarı

İzmir’de, yaz aylarını renklendirecek bahçe konserlerinin ilki Nil İpek konseri ile başladı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde en sevilen parçalarını sevenleri ile buluşturan İpek, konser sonrası verdiği röportajda 3. albümünün yakında sevenleri ile buluşacağı müjdesini verdi.



İzmir Optimum AVM’de Temmuz ve Ağustos aylarını renklendirecek konserler dizisinin ilki İzmirli sanatçı Nil İpek’in konseri ile başladı. Erkinlik boyunca birbirinden güzel şarkılarını sevenleri ile buluşturan sanatçı konser sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada İzmir’in her zaman kendisi için özel bir yerinin olduğunu belirterek, "Her zaman dönmek istediğim yer olarak kalbimde olan bir yer" diyerek İzmir hasretini dile getirdi. Ayrıca İpek, 2020 yılı başlarında yeni albümünün sevenleri ile buluşacağı müjdesini vererek, “Söz ve müzikler bana ait” diye konuştu.



Konserler Temmuz ve Ağustos ayı boyunca devam edecek


Nil İpek’in konserinin ardından İzmir Optimum AVM’de Türkiye’nin en sevilen sanatçılarının katılacağı konserler devam edecek. Önümüzdeki günlerde, Deniz Tekin, Ufuk Beydemir, Ağustos ayında ise, Can Bonomo, İrem Derici, Aleyna Tilki ve Merve Özbey’in sahne alacağı konserler, İzmirlilere keyifli dakikalar yaşatacak. Düzenlenecek olan bahçe konserleri ile sanatçılar, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her hafta sonu saat 18.30’da sevenleriyle buluşacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 00:28
  1. konser
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