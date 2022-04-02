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Yerel İzmir'de moto kurye ve motosiklet kararı! Hava şartlarından dolayı...
Yerel

İzmir'de moto kurye ve motosiklet kararı! Hava şartlarından dolayı...

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 09:33:00 -
İzmir'de moto kurye ve motosiklet kararı! Hava şartlarından dolayı...

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgâr nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bugün 17.30'dan başlayarak yarın 22.00'ye kadar trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

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