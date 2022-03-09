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Yerel İzmir’de minibüs ücretlerine fahiş zam!
Yerel

İzmir’de minibüs ücretlerine fahiş zam!

İzmir’de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, 5 TL olan indi bindi ücreti 7.5 TL oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 13:40:00 - 2022-03-09 13:45:59
İzmir’de minibüs ücretlerine fahiş zam!

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME’ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu.
UKOME’nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.
Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart’tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL’ye çıktığını ifade etti.

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