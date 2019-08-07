İzmir'de midibüs ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralı İzmir’in Kınık ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Halil Tekin'in kullandığı midibüs, Bergama-Soma kara yolu Poyracık Kavşağında, Recep Gülüm yönetimindeki kamyonetle çarpışarak devrildi. İki aracın sürücüsünün de dahil olduğu 14 kişi yaralandı. Ambulansla Bergama Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 13’ü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan bir yaralının ise tedavisi sürüyor.

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