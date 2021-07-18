  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı
İran'da son korona bilançosu açıklandı
İzmir'de makilik alanda yangın
Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi
Yerel İzmir'de makilik alanda yangın
Yerel

İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:48:00 -
İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.

Yangının yayılım alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay