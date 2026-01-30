İzmir'de kuvvetli sağanak: Yollar göle döndü!

İzmir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Rögarlar dolup taşarken, vatandaşlar yolun ortasında mahsur kaldı. Öte yandan akıntıya kapılan yayayı polis ekipleri kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından, kent genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Buca, Gaziemir, Bornova, Karabağlar ilçelerinin yanı sıra kentte birçok noktada yollar göle dönerken, yoğun yağış alan ilçelerde ise çok sayıda ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Buca'da, Forbest Caddesi sular altında kaldı. Cadde üzerinde bulunan birçok iş yerini su bastı.

Trafik polisleri caddenin bir bölümünü kullanmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla tıkanan mazgalları temizlemeye, ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmek için kolları sıvadı.

İtfaiye ekipleri de gelen ihbarlar üzerine ev ve işyerlerinden su tahliyesi çalışmaları başlattı.

Sağanak yağışta akıntıya kapılan yayayı polis ekipleri kurtarıldı.

SU KESİNTİSİ YAŞANDI

Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi, kentin büyük bir bölümünde su kesintisine neden oldu. Arıza sebebiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandı.

"BUCA'MIZIN SORUNU BU"

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Buca'da, Forbest Caddesi sular altında kalırken, bölgedeki esnaflardan Bora Cenk Çelik (36), tıkanan mazgalları temizlemeye çalıştı. Çelik, "Büyük bir afet. Buca'mızın sorunu bu. 2 yıl önce bu kanalları yaptılar. Su basmayacak denildi. 2 yıl buranın tozunu topağını çektik. Yağmur damla projesi diye yapıldı. Yağmur yağdı barajlarda su yok, şehri su basıyor" dedi.

"NE KADAR BAŞARILI OLDUKLARINI HERKES GÖRSÜN!"

Yağıştan etkilenen esnaflardan Engin Fidan ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi'nin başarısı. Ne kadar başarılı olduklarını herkes görsün. İş yerimizi su bastı. Bunun maddi ve manevi zararını belediye ödeyecek mi? İtfaiye arandığı halde emniyeti bağladılar, böyle bir düzensizlik olmaz" diye konuştu.

"SÜREKLİ DİLEKÇE YAZIYORUZ"

"Her yağmur yağdığında ben bunu çekmez zorumda mıyım?" diye sorun esnaf Erman Tosun, "Yazık, günah değil mi bana? Dükkan şu an kapalı. Buradaki bütün esnaflar şikayetçi. Sürekli dilekçe yazıyoruz. Rögar yaptılar. Öğretmenler Sokağı'na da yapsana. Yukarıdan gelen suyu niye engellemiyorsun? Rögar yaptılar; görüntü 8 metre gider 1,5 metre. 3 saattir uğraşıyorum burada" dedi.

ALT GEÇİT SU ALTINDA KALDI

Bu arada Gaziemir ilçesinde de alt geçitlerde yoğun su birikintileri olduğu ve trafikte bulunan araç sürücüleri ile motosiklet sürücülerinin zor anlar yaşadığı öğrenildi.