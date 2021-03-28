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Sağlık İzmir’de kuş gribi mi var? Bayraklı’da flamingo neden öldü?
Sağlık

İzmir’de kuş gribi mi var? Bayraklı’da flamingo neden öldü?

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki sahil bandında 9 flamingo, ölü bulundu. Flamingo ölümlerinin ardından İzmir’de kuş gribi mi var? soruları sorulmaya başlandı. Peki Bayraklı’da flamingo neden öldü? Kuş gribi nedir? Kuş gribi belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:25:00 - 2021-03-28 10:26:43
İzmir’de kuş gribi mi var? Bayraklı’da flamingo neden öldü?

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde telef olmuş 9 flamingo bulundu. Flamingoların 'Kuş Gribi'nden öldüğü idida edilince yetkililerden açıklama geldi. İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilindeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli belediyeleri ekiplerine, bölgede ölü flamingoların olduğunu bildirdi. İhbarın ardından Karşıyaka sahilinde araştırma yapan ekipler, telef olmuş 9 flamingoyu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.  Vatandaşlar arasında flamingoların kuş gribi yüzünden ölmüş olabileceği iddiaları bir anda kulaktan kulağa yayıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, flamingoların ölüm nedenine ilişkin laboratuvar araştırması yapılacağını belirtti. Flamingoların kuş gribi nedeniyle telef olma ihtimalinin düşük olduğu, hava akımı kaynaklı ölüm olasılığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Bölgede inceleme yapan Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Ürgen Tepe şunları anlattı:  "Bugün Bayraklı sahilinde gördüğümüz bu manzara bizi oldukça şaşırttı. İlk veriler, flamingoların zehirlendiğine yönelikti ama yaptığımız incelemede zehirlenme değil, bir doğa olayı ya da radyoaktivite olabileceği yönünde. Belki elektrik çarpması da olabilir. Flamingoların 9'unun birden bu bölgeye düşmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir durum. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu durumla ilgili çalışma yapacaktır. Kesin ölüm nedenleri de yapılacak bu çalışmanın ardından netleşir." 

Kuş gribi nedir?

Kuş gribi, Tavuk Vebası, Bird Flu) insanlarda grip etkeni olarak gözlenen influenza virüslerinden A tipinin neden olduğu, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Kuş gribi nasıl bulaşır?

Hasta hayvanların akıntıları ve özellikle dışkı ile direkt temas; bulaşık yem, su, malzeme ve kıyafetlerle temas; klinik olarak hastalık belirtilerini göstermeyen su ve deniz kuşlarıyla temas bulaşa neden olabilir. Özellikle ölü veya canlı hastalıklı kuşlar ve kuşların atıklarına maruz kalan kişilere solunum ve temas yoluyla bulaşır.

Kuş gribi belirtileri neler?

Kuş gribi belirtilerin neler olduğu da merak ediliyor. Hastalarda;

38°C üzerinde ateş ile birlikte öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kırıklık,

Nefes darlığı,

İshal yakınmalarından bir ya da birkaçı bir arada görülmektedir.

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