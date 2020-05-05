İzmir’de kumar partisine polis baskını: Dolabın içinde saklanırken yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, kumar oynatıldığı düşünülen villaya baskın yaptı. Dolabın içinde saklanırken yakalanan şahısların da olduğu 12 kişiye ceza yağdı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi’nde bulunan lüks bir villada kumar oynandığı ihbarını edindi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile Çamlık yol mevkisinde bulunan villaya baskın yaptı. Polisi gören şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak alt ve üst kattaki odalarda bulunan dolaplara saklandı. Polislere kapıyı, villayı kiraladığı belirtilen S.D. açtı. Kumar oynadığı düşünülen bazı şüphelileri polis, dolaplarda saklanırken yakaladı.

Dolapta saklanan kadın, "Çekmeyin beni, esnafım" dedi

Operasyonda dolabın içinde saklanırken bulunan bir kadın, polis ekiplerinin kendisini kamerayla kayda almasına tepki göstererek, Çekmeyin beni esnafım" dedi. Polis ekipleri ise, "Burada mı esnaflık yapıyorsun?" diye sordu. Kadın da, "İçki içmeye geldim, arkadaşlarla takılıyorum" diye cevap verdi. Polis ekiplerinin "İçki içmeye geldin madem, neden saklanıyorsun" sorusuna ise şüpheli cevap vermedi.

Ceza yağdı

Kumar operasyonunda yakalanan şüphelilere, Kabahatler Kanunu’na göre toplam 13 bin 475 TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre ise 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Toplamda 12 şüpheliye 52 bin 275 TL para cezası uygulanırken, S.D. isimli şüpheliye ise yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.