İzmir'de korkutan yangın! Depoda çıktı, evlere sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, pazarcı tezgahlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Hasan Yanıkoğlu'na ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede deponun üstündeki dairelere sıçrarken, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangında depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi, binanın iki ve üçüncü katlarında hasar oluştu. Yangın sırasında bina dışında bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Mahallede esnaflık yapan Mehmet Atıcı, iş yerinin karşısındaki, içerisinde pazar tezgahları ve kasaların bulunduğu depoda dumanları görünce hemen itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

Atıcı, "Binada bulunan vatandaşlar kısa bir bekleyişten sonra binadan çıktılar. Yangının, soğuk hava deposunun bulunduğu kısımdan çıktığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.