0553 313 94 23

İzmir'de korkutan yangın! Depoda çıktı, evlere sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pazarcı tezgahlarının bulunduğu depoda çıkan yangın üst kattaki dairelere sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binanın 2. ve 3. katlarında hasar meydana geldi.

26 Ağustos 2018 Pazar 19:36
İzmir'de korkutan yangın! Depoda çıktı, evlere sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, pazarcı tezgahlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Hasan Yanıkoğlu'na ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede deponun üstündeki dairelere sıçrarken, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangında depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi, binanın iki ve üçüncü katlarında hasar oluştu. Yangın sırasında bina dışında bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Mahallede esnaflık yapan Mehmet Atıcı, iş yerinin karşısındaki, içerisinde pazar tezgahları ve kasaların bulunduğu depoda dumanları görünce hemen itfaiyeye haber verdiğini söyledi. 

Atıcı, "Binada bulunan vatandaşlar kısa bir bekleyişten sonra binadan çıktılar. Yangının, soğuk hava deposunun bulunduğu kısımdan çıktığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 19:36
  1. İzmir
  2. ödemiş
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cülerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    1. FETÖ'cülerden alçak 'Ahmet Çakar'..
    2. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    3. Washington Büyükelçisi'nden Malazgirt..
    4. SOLOTÜRK 'Polonya'da nefesleri kesti
    5. Ahlaksızlar çadır kurup alem yaptı,..
    6. İzmir'de korkutan yangın! Depoda..
    7. Dünya Şampiyonası'na 'olumsuz hava..
    8. TSK açıkladı! O terörist...
    9. ABD'de bayraklar yarıya indirildi!
    10. Metrelerce sürüklendi...Motosiklet..
    11. Afganların kavgasında kan döküldü!
    12. Rus hastadan Türkiye'ye teşekkür
    13. Flaş iddia: Rusya doların pençesinden..
    14. MEB'den o iddialara yanıt geldi!
    15. Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda..
    16. Sel felaketi nedeniyle yılanlar..
    17. General Mobile'den flaş açıklama!..
    18. Formula 1'de zafer Vettel'in!
    19. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
    20. Yozgat'ta korkunç kaza! Ölü ve..
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    Migros’ta bozuk et skandalı!
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    CHP'li Mahmut Tanal kendini rezil etti! Şok paylaşımlar...
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var