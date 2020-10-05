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Gündem İzmir’de korkutan yangın
Gündem

İzmir’de korkutan yangın

İzmir’in Bornova ilçesinde hurda malzemelerle dolu bir depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangını söndürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 03:29:00 -
İzmir’de korkutan yangın

Yangın İzmir'in Bornova ilçesinde Meriç Mahallesi 5619/1 Sokakta çıktı. Kazım Pakdemir’e ait arsada hurdacılık yapan şahıs yaklaşık 2 hafta önce bir kısım malzemelerini toparlayarak araziden ayrıldığı iddia edilirken geride bıraktığı malzemeler gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten tutuştu.

Yangını gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

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