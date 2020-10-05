İzmir’de korkutan yangın
İzmir’in Bornova ilçesinde hurda malzemelerle dolu bir depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın İzmir'in Bornova ilçesinde Meriç Mahallesi 5619/1 Sokakta çıktı. Kazım Pakdemir’e ait arsada hurdacılık yapan şahıs yaklaşık 2 hafta önce bir kısım malzemelerini toparlayarak araziden ayrıldığı iddia edilirken geride bıraktığı malzemeler gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten tutuştu.
Yangını gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.