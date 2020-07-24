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İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan, TOKİ evleri üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu yangına 2 helikopter, 9 arazözle ekipler müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:52:00 -
İzmir'de korkutan yangın

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın, akşam saatlerinde TOKİ evleri üst kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 9 arazöz ve 2 helikopter müdahale ediyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmakta zorluk yaşanan yangına, ekiplerin yanı sıra vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınını idari yönetim helikopterlerinden yönetiyor. 

 

 

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