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Gündem İzmir'de korkutan görüntü! Ölüm nedenleri araştırılacak
Gündem

İzmir'de korkutan görüntü! Ölüm nedenleri araştırılacak

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahiline vuran ölü balıklar korkuya neden oldu. Balıkların ölüm nedenleri incelenmek üzere örnek alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:14:00 -
İzmir'de korkutan görüntü! Ölüm nedenleri araştırılacak

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilindeki ölü balıklar korkuttu. Balıklar yetkililer tarafından toplanırken, balıkların ölüm sebebi araştırılacak.

İzmir Bostanlı sahilinde ölü balıkların kıyı kesimine yakın bir bölgede toplanması korkuttu. Yavru balıkların yanı sıra iki büyük kefal balığı ve bir yengecin de ölü halde suda olduğu görülürken, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, su ve ölü balıklardan örnek aldı.

Alınan örnekler, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi, ölü balıklar ağ yardımıyla topladı.

Öte yandan balık ölümlerinin, sudaki oksijen miktarının düşmesine bağlı olarak yaşandığı tahmin ediliyor.

"İlk kez böyle bir durum gördüm"

1,5 yıldır her gün sahile gelerek martıları beslediğini belirten Yavuz Gürgen isimli vatandaş, "Ben sık sık buraya geliyorum. Ancak ilk kez böyle bir durum gördüm. Bunun nedeninin araştırılmasını isterim" dedi.

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