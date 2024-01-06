İzmir'de korkutan deprem
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, İzmir'de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, İzmir'in Aliağa ilçesinde saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Çandarlı Körfezi'nde meydana gelen depremin AFAD yerin 9.18 kilometre derinliğinde yaşandığı aktardı.
Deprem Çanakkale'de de hissedildi.
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