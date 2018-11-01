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İzmir'de korkunç olay! Yolcu treninin önünde atladı

İzmir'de kimliği belirsiz bir şahıs, İZBAN Esbaş durağında yolcu treninin önüne atlayarak intihar etti.

01 Kasım 2018 Perşembe 18:55
İzmir'de korkunç olay! Yolcu treninin önünde atladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kimliği belirsiz erkek, TCDD yolcu treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, İZBAN Esbaş durağında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendisini İzmir-Denizli seferini yapan TCDD yolcu treninin önüne bıraktı. Trenin altında kalan adamı gören duraktaki diğer yolcular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturma başlatan polis, duraktaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Öte yandan, olay nedeniyle, raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN ile TCDD seferlerinde aksama oldu. Şehir içindeki birçok İZBAN durağında biriken yolcular, başka ulaşım yöntemlerine yönelmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 18:55
  1. Denizli
  2. İzmir
  3. Gaziemir
  4. İntihar
  5. trenin önüne atladı
  6. korkunç olay

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