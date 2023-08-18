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Yerel İzmir'de korkunç olay
Yerel

İzmir'de korkunç olay

Yeniakit Publisher
2023-08-18 03:39:00 -
İzmir'de korkunç olay

İzmir'in Konak ilçesi korkunç bir olaya tanıklık etti. 71 yaşındaki Hüseyin Gökçen tartıştığı Ü.Ç. tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1162 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gökçen ile Ü.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.Ç., Hüseyin Gökçen'i 8 yerinden bıçakladı. Gökçen kanlar içerisinde yığılırken, çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hüseyin Gökçen’i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Gökçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gökçen’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, kaçan Ü.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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