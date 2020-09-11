İzmir’de korkunç kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Verilen bilgiye göre, İzmir Aydın yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde oluştu. Söylenenlere göre, Torbalı’dan İzmir istikametine seyir halinde olan 34 EG 4443 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü İsmail Başak (23) ve araç içinde yolcu olan Mehmet Akın’ın (28) olay yerinde öldü. Otomobil içerisinde bulunan ve kazada yaralanan Ali Fırat A. (23) ve Serhat E. (19) ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.