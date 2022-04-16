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Yerel İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü
Yerel

İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babasından şiddet gördüğünü söylediği öne sürülen genç, babasını bir balık restoranında bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, babasını öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 09:18:00 -
İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay saat 00.30 sıralarında, Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Alınan bilgiye göre D.G. (29), aralarında daha önce de anlaşmazlık bulunan babası Haşmet Gürkan'ın (54) bulunduğu balık restoranına gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

Babasının kendisini içeri çağırması üzerine D.G., yanında getirdiği bıçakla babasını boğaz ve koltuk altından bıçakladı ve olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören diğer müşterilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Haşmet Gürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gürkan'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüpheli teslim oldu

Öte yandan olayın ardından restorandan uzaklaşan Haşmet Gürkan'ın oğlu D.G., polis merkezine giderek teslim oldu. İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen D.G.'nin babasının çocukluğundan beri kendisine şiddet uyguladığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği bildirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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