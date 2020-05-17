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İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan 503 kişiye ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir’de kısıtlamaya uymayan 503 kişiye 978 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:59:42 -
İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayan 503 kişiye ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir’de kısıtlamaya uymayan 503 kişiye 978 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir’de polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından dün gece 00.00’a kadar 24 saatlik dilimde 503 kişiye işlem yapıldı, toplam 972 bin 48 lira ceza kesildi.


Ekiplerin, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik denetimleri, kısıtlamanın sona ereceği 19 Mayıs gecesine kadar sürecek.

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