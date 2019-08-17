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İzmir'de kayınpeder dehşeti! Eski gelinini...

İzmir'de 21 yaşındaki genç kadın, eski eşi ve kayınpederi tarafından fiziksel şiddete uğradıktan pompalı tüfekle katledildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
İzmir'de kayınpeder dehşeti! Eski gelinini...

İzmir'in Dikili ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Z.E. (21) ile E.K. (21) anlaşamadıkları gerekçesiyle boşandı. 

Boşanmanın ardından E.K., babası Ö.K. ile eski eşinin evine giderek konuşmak istedi. Baba ve oğlu, Z.E.ve annesiyle evlerinin yanındaki arsaya giderek konuşmaya başladı. 

POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ!

Konuşma sırasında Z.E. ile tartışmaya başlayan baba ve oğlu Z.E'ye fiziksel şiddet uyguladı. Bu sırada Ö.K. eski gelinine pompalı tüfekle ateş açtı.

Ailesi tarafından Dikili Devlet Hastanesine götürülen Z.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

KAYINPEDER İLE ESKİ EŞ TESLİM OLDU

Olay sonrası Z.E'nin eski kayınpederi ve eski eşi polise teslim oldu. 

Kayınpeder Ö.K'nin, eski gelinini, oğlunu aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürdüğü yönünde ifade verdiği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Z.E.'nin eski eşi E.K.'den iki çocuğu olduğu öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
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