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Yerel İzmir’de kanlı kavga
Yerel

İzmir’de kanlı kavga

İzmir’in Karabağlar ilçesinde metruk bina içerisinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 02:47:00 -
İzmir’de kanlı kavga

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.45 sıralarında Ordu Caddesi’nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, metruk binada birlikte yaşayan Kenan Yılmaz ile E.K., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.K., Yılmaz’ı karın ve kasık bölgesinden bıçakladı.

Gürültü seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen Yılmaz’ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayın şüphelisi E.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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