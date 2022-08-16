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Gündem İzmir'de kan emicilere operasyon
Gündem

İzmir'de kan emicilere operasyon

İzmir'de çok sayıda kişiye faizle borç para vererek çek, senet ve sözleşme imzalattıkları, taşınmazlarını üzerlerine geçirdikleri iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 14:58:00 -
İzmir'de kan emicilere operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin üzerindeki taşınmazları darp ve tehdit yoluyla üzerlerine geçirdikleri, maaşlarına el koydukları iddiasıyla bazı şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat birimleri ve helikopter destekli düzenlenen operasyonda çok sayıda ev ve iş yerine baskın yapıldı.

Kent genelinde 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 46 senet, mağdurların isimlerinin yazılı olduğu 5 ajanda, mağdurlara ait dekont, tapu ve vekaletnameler, 3 tabanca, 24 mermi ile 51 bin 600 lira para ele geçirildi.

Zanlıların, soruşturma kapsamında belirlenen mağdurlardan 65 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, diğer mağdurların tespiti çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.

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Yorumlar

Abdullah Biri

Bunlar her il ilcede varlar. Vatandaş illaki şikayet edip işlem başlamalı ise, bu devlet güvenlik huzur, ekonomiyi nasıl geliştirecek adalet nasıl saglayacak . Vatandaş korkak deyil, fakat itiraz edecek harçları yatıracak parası kalmayınca denk soyuluyorlar. Devlet halkını incitmeden fetöcıacıların bu girişimlerini bitirmeli gereken cezayı vermeli.

HAKAN

Geberdikten sonra faizle milleti ezmenin ne demek olduğunu anlarsınız.Ülkemizde adalet yok,ama Ahirette ilahi adalet tecelli edecek.
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