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Aktüel

İzmir'de kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:48:59 -
İzmir'de kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ferhat E. (23) idaresindeki 35 ZK 611 plakalı kamyonet, Yeşilbağlar Mahallesi'nde Adnan L. (42) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü Adnan L. olay yerinde hayatını kaybetti.

Ehliyeti olmadığı tespit edilen kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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