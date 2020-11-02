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Gündem İzmir’de kaç artçı oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?
Gündem

İzmir’de kaç artçı oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?

Artçılar ne zaman bitecek? 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de merkez üstü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremde en büyük hasarı İzmir’in Bayraklı ilçesi aldı. İzmir’de 17 bina yıkıldı onlarca bina hasar gördü. Bölgeden artçı deprem haberleri ise gelmeye devam ediyor. Peki, artçı depremler kaç ay sürer? | Artçı depremler ne zaman biter? | Artçılar kaç gün sürer?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:52:00 -
İzmir’de kaç artçı oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?

Artçı depremler ne zaman bitecek? | Merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde 79 can yaşamını yitirdi. Bölgede artçı depremler ise yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar artçıların ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

İzmir’de kaç artçı oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?

İzmir’de yıkılan 17 binanın yanı sıra onlarca binada hasar bulunuyor. Yetkililer hasarlı binaların tespit çalışmasını sürdürüyor. Belirlenen bazı evlerde yıkım çalışmaları da başladı. Uzmanlar vatandaşların hasarlı evlere girmemesi gerektiğini, artçıların yıkımlara yol açabileceğini belirtiyor. 6,6’lık depremin ardından 43'ü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı.

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