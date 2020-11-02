Artçı depremler ne zaman bitecek? | Merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde 79 can yaşamını yitirdi. Bölgede artçı depremler ise yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar artçıların ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

İzmir’de kaç artçı oldu? | İzmir artçı depremler ne zaman biter?

İzmir’de yıkılan 17 binanın yanı sıra onlarca binada hasar bulunuyor. Yetkililer hasarlı binaların tespit çalışmasını sürdürüyor. Belirlenen bazı evlerde yıkım çalışmaları da başladı. Uzmanlar vatandaşların hasarlı evlere girmemesi gerektiğini, artçıların yıkımlara yol açabileceğini belirtiyor. 6,6’lık depremin ardından 43'ü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı.