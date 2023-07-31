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Yerel İzmir'de hipodromda çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Yerel

İzmir'de hipodromda çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-31 02:06:00 -
İzmir'de hipodromda çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde at sahipleri arasında çıkan sıra kavgasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinyer Hipodromu At Hastanesi'nde atların kontrolleri için sıraya giren sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine kürekle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafları ayırırken, olayda yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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