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Yerel İzmir'de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü!
Yerel

İzmir'de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 17:10:00 -
İzmir'de her sağanak yağışta aynı manzara! Caddeler göle döndü!

İzmir'de, özellikle Bornova ve Buca ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak ve yer yer dolu yağışı hayatı felç etti. Cadde ve sokalarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji, yağışın gün boyu süreceğini duyurdu.

İzmir'de sabahın erken saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskını meydana geldi. Biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarısının ardından İzmir'de sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yer yer dolu yağışının da görüldüğü kentte özellikle Bornova ve Buca ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bornova Pınar Caddesi'nde bulunan sürücüler, biriken yağmur suları nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlarda biriken Yağmur sularından geçebilmek için ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı.

Yağmurun gün boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

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Yorumlar

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