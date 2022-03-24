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Gündem İzmir'de hastanede doktoru bıçakla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı
Gündem

İzmir'de hastanede doktoru bıçakla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı

İzmir'de hastanede tartıştığı doktoru bıçakla tehdit ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:33:00 -
İzmir'de hastanede doktoru bıçakla tehdit ettiği öne sürülen kişi yakalandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli asistan hekim Miraç Kadir Turhan ile tedavi amacıyla gelen M.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

M.İ'nin Turhan'a bıçak çekerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

M.İ. hakkında hırsızlık suçlamasıyla arama kaydının bulunduğu belirlendi.

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