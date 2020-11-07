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Gündem İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?
Gündem

İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Bakan Kurum 85 okulda hasar çalışmasının yapıldığını dile getirerek, 5 okul ağır, 18’i orta hasarlı olduğunu söyledi. Bakan Kurum’un hasarlı okul açıklamasından sonra hem öğrenciler hem de veliler İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak? Sorularının cevabını merak etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:40:00 -
İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?

Çevre ve Şehircilikcilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum 85 okulda hasar çalışmasının yapıldığını dile getirerek, 5 okul ağır, 18’i orta hasarlı olduğunu söyledi. Kurum, ağır hasarlı ve orta hasarlı okullarda okuyan öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edileceğini söyledi. Kurum, “Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309’a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştık. 5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira,  kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınmaz ve kira yardımını bugün başlatıyoruz.” dedi.

30 Ekim Cuma günü saat 14:51’de İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İzmir depreminde 114 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

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