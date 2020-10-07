İzmir'de "Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu" paneli düzenlendi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünce, "Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu" başlıklı panel düzenlendi.

Video konferansla düzenlenen panelde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ermenistan'ın yeniden sıcak çatışma içeren saldırılara başlaması ve Azerbaycan'ın kendi topraklarını savunmak için karşılık vermesiyle, Karabağ sorununun bölge ve dünyanın önemli konuları arasına taşındığını söyledi.

Karabağ sorununun kritik önem taşıdığını belirten Budak, "Türk milleti olarak Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve sivil insanları hedef alan saldırılarını kınıyoruz. 'Tek millet iki devlet' anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgale karşı verdikleri mücadelenin yanında yer almaya devam ediyoruz. Bu süreçte Ege Üniversitesi olarak bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE) Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise söz konusu durumun savaş değil, Azerbaycan'ın müdafaası olduğuna dikkati çekerek, uluslararası hukuka göre Yukarı Karabağ'ın Azerbaycan toprağı sayıldığını dile getirdi.

Ege Üniversitesi TDAE Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Vefa Kurban da "Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali" sorununun diplomasi yoluyla çözülemediğini, Azerbaycan halkının yıllardan beri haksızlık yaşadığını ve Ermenilere askeri yöntemlerle "dur" demek zorunda kaldığını belirtti.

Kurban, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan stratejik yerleri düşman işgalinden kurtarıyor, temizlik yapıyor. Ermenistan, 4 Ekim'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Yasaklanmış bir silah 'misket bombası' kullandılar. Misket bombasına baktığımızda 'bomba içinde bomba' olarak bilinir. Hedefe atıldığında ana bomba infilak ediyor ve içindeki misket boyutundaki bombalar dağılarak çevreye yayılıyor, etki alanı geniş bir bombadır. 2010'da 109 ülkenin imzaladığı sözleşmeyle misket bombasının savaşta kullanılması yasaklandı ancak dünya buna tepki vermiyor."

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Özarslan, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin, net bir şekilde uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

- "Azerbaycan kuvvet kullanarak topraklarını elde edebilir, hukuki engel yoktur"

Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Azerbaycan bir askeri harekat düzenlemeli, demiştim her seferinde. Çok şükür gerçekleşti. Azerbaycan kuvvet kullanarak kendi topraklarını elde edebilir. Hiçbir hukuki engel yoktur. Azerbaycan'ın bugünkü askeri harekatı aslında, kendi topraklarında gerçek mermilerle gerçek hedeflere yönelik olarak bir askeri tatbikattır. Avrupa Konseyi üyesi olan Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, özel hayatın ve ailenin korunması, mülkiyet hakkı ihlallerini gerçekleştirmiştir. Yukarı Karabağ'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları bu hakların ihlali sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açabilirler."

Bakü Hazar Üniversitesi Türk-İslam Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Telman Nusretoğlu da Türkiye'nin Güney Kafkasya'da yeni ve güçlü bir oyuncu olarak kendisini gösterdiğini ifade ederek, Azerbaycan'ın da ordusu, polisi, istihbaratı ile güçlü olduğunu dile getirdi.

Nusretoğlu, Karabağ sorununun kökten çözülmesi için jeopolitik imkanlar ve tarihi imkanların artık oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarına karşı hamle ile operasyon başlatmıştır. Azerbaycan ordusu cephede kahramanca savaşıyor ve önemli operasyonlar gerçekleştiriyor. Yakın günlerde Karabağ coğrafyasındaki önemli ilçelerin de işgalden kurtarılması ile ilgili haberleri duyacağız. Buradaki Türk gücünün durumu önemlidir. Türkiye ve Azerbaycan güç birliği yaparak ortak projelerimizle yükseliyoruz. Önümüzde bir ufuk var, bir vizyon, yükselen bir Türk dünyası meselesi var. Rusya da bu cazibe merkezi olan güçle uzlaşma aramak, iş birliği yapmak yerine neden savaşsın, çatışsın? Milli kalelerimiz sağlam oldukça, Türk-Azerbaycan kardeşliği sağlam ayaklar üzerinde durdukça biz bu işi çözeriz ve hiçbir güç bu coğrafyada kendi toprağımızdaki operasyonlarımızı engelleyemez. Cumhurbaşkanı da ifade etti, Azerbaycan topraklarında Ermeni devleti kurulmasına kesinlikle izin vermeyiz."



