İzmir'de görenleri şaşkına çeviren manzara! İnek leşi kıyıya vurdu
İzmir'de yurt dışından ithal edilen bir ineğin leşi kıyıya vurdu. İneğin limanda indirilme esnasında denize düştüğü düşünülüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesi Deliklikoy’da kıyıya inek leşi vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek ineği denizden çıkardı.
Gemiden düşmüş olma ihtimali düşünülüyor
İzmir'de Deliklikoy'da, kıyıya inek leşi vurdu. Durumu gören vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekiplerin incelemesi üzerine, ineğin kulak küpesi ve numarasına bakılarak yurt dışından ithal edilen hayvanlardan olduğu belirlendi. Gemilerle yurt dışından getirtilen ve bir limanda indirilme esnasında gemiden düşme ihtimali üzerinde durulan inek, ekiplerce iş makinesi yardımıyla denizden çıkarılarak gömüldü.