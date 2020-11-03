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Aktüel İzmir'de gölde balık tutarken kayıkları alabora olan 2 kişiden biri öldü
Aktüel

İzmir'de gölde balık tutarken kayıkları alabora olan 2 kişiden biri öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:27:29 -
İzmir'de gölde balık tutarken kayıkları alabora olan 2 kişiden biri öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde gölde balık tutarken kayıkları alabora olan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barutçu Mahallesi'ndeki Çatal Gölü'nde kayıktan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, H.K. ve V.K'nin balık tutmak için göle açıldıkları kayığın alabora olması sonucu düştüklerini, H.K'nin kendi imkanıyla yüzerek kıyıya çıktığını, V.K'nin ise kaybolduğunu belirledi.

Bunun üzerine olay yerine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi sevk edildi.

Gölde kaybolan V.K'nin cesedi, bölgeye yönlendirilen SAK timi ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu sonar cihazı ile yeri tespit edilerek bulundu.

V.K'nin cenazesi, Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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