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İzmir'de feci kaza! 1'i ağır 8 yaralı

İzmir’de, 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
İzmir'de feci kaza! 1'i ağır 8 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Ercan Ünlü (44) yönetimindeki 09 BH 884 plakalı otomobil, Ödemiş-Kiraz kara yolu Gereli Mahallesi yakınlarında, Olcay Çakar'ın (40) kullandığı 09 L 9002 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Haydar Ünlü (51), Ümmü (48) ve Eyyüp Hepel (45) ile Güssün (40), Esra (10) ve Ezgi Çakar (4) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esra Çakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, sürücü Ercan Ünlü'nün eşinin hastalığı nedeniyle dün vefat ettiği ve bugün toprağa verildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
  1. İzmir
  2. Ödemiş
  3. trafik kazası
  4. Ödemiş Devlet Hastanesi

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