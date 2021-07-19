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Yerel İzmir'de feci kaza
Yerel

İzmir'de feci kaza

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sahibi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 09:35:00 -
İzmir'de feci kaza

İddiaya göre, İzmir'in Buca ilçesi, Adatepe Mahallesi, Barış Manço Ormanı yakınlarında, sürücü Satılmış S'nin uyuduğu park halindeki maden suyu yüklü tır frenlerinin boşalması sonucu yolda ilerlemeye başladı.

Yaklaşık yüz metre ilerleyen tır demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesine kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Yaşar Genç, tırın park halindeyken kontrolsüzce yolda ilerlemeye başladığını belirterek, "Freni boşalmış geliyordu. Gelir gelmez orta bariyerlere vurdu. Sonra aşağı uçtu. Birkaç kırıkla kurtardı. Baktım bana doğru geliyor ben kaçarım dedim. Ancak gelmedi. Direksiyonu şoför mü kırdı bilmiyorum. Bağırdık ancak uyandıramadık." dedi.

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