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İzmir'de fayton devri kapandı

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunca, Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi iptal edilerek, kentte fayton dönemi sona erdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
İzmir'de fayton devri kapandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek İzmir'de fayton dönemini kapattı.

Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi 1 Mayıs'tan itibaren kapatılırken, karar doğrultusunda Karşıyaka, Selçuk ve Dikili'deki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi. 

1Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 39'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi yasaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, hayvan haklarını gözetmenin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "İzmir’in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedefliyoruz. Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir’de fayton dönemi kapandı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:14
  1. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  2. fayton taşımacılığı
  3. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu
  4. Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi
  5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer

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  • Hüseyin emekHüseyin emek1 sa önce
    Korkmuştur şimdi İran yönetimi vayyy be. :))40 yıldır savaş içerisinde bir millet demecle korkacak

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