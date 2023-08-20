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Yerel İzmir'de esnaf dehşeti
Yerel

İzmir'de esnaf dehşeti

Yeniakit Publisher
2023-08-20 03:41:00 -
İzmir'de esnaf dehşeti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan esnaflar sokakta karşılaşınca olaylar büyüdü. Sibel K. (61), komşuları karı- koca Nurhayat A. (63) ile Süleyman A.'yı (83) tabancayla vurdu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve su satan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Gerginliğin yükselmesiyle, Sibel K., yanında bulunan tabancayla karı-koca olan Nurhayat A. ile Süleyman A.’ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman A. ise göğsünden ve bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı-koca ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Sibel K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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