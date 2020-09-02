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Aktüel İzmir'de eşini ve 1 kişiyi öldüren zanlı intihar etti
Aktüel

İzmir'de eşini ve 1 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:17:51 -
İzmir'de eşini ve 1 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde eşinin çalıştığı kuaförü silahla basan zanlı, eşi ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

İddiaya göre, astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, arabayla eşinin çalıştığı kuaföre geldi. Elinde silahla içeri giren zanlı eşine ve kuaförde bulunanlara ateş etti.

Olayda Köksal Doğru'nun eşi Handan Doğru, kuaförde çalışan G.Ö. ve kuaföre malzeme getirdiği öğrenilen Alper R, yaralandı. Bir kişi ise saklanarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay yerinden kaçan zanlı, yaklaşık 150 metre sonra intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerin yaptığı incelemede Handan Doğru ve Alper R, olay yerinde hayatını kaybetti.

Önce Nevvar Salih İşgören Hastanesine kaldırılan daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen G.Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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