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Aktüel İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Aktüel

İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:54:29 -
İzmir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi, balkondan atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen İ.T. (51), eşi M.T'yi (50) bıçakladı.

Daha sonra evin balkonundan atlayan İ.T. intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede, karı kocanın öldüğü belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çiftin, 12 ve 22 yaşlarında 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.


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