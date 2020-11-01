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Ekonomi İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
Ekonomi

İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu: - "(Ev kiralarının yükseltildiği paylaşımları) Deprem sonrası herkes fedakarca çalışıyor. Böyle bir durum varken sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların provokatif olduğunu düşünüyorum" - "İzmirli emlakçılar olarak depremzedelerden, mağdur kişilerden hizmet bedelini almayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:43:05 -
İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

İZMİR (AA) - İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, sosyal medyadaki ev kiralarının yükseltildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin, "Deprem sonrası herkes fedakarca çalışıyor. Böyle bir durum varken sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların provokatif olduğunu düşünüyorum." dedi.

Güleroğlu, sosyal medyada paylaşılan "İzmir'de ev kiralarının yükseltildiği" iddialarıyla ilgili AA muhabirine, sosyal medyadaki fotoğraflarda gösterilen ilanların, hangi ilde olduğunun belli olmadığını vurguladı.

Bölgedeki emlakçıların kapalı olduğunu dile getiren Güleroğlu, "Deprem sonrası herkes fedakarca çalışıyor. Böyle bir durum varken sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların provokatif olduğunu düşünüyorum." dedi.

Emlakçıların sadece mal sahibinin talebine göre hareket ettiğini dile getiren Güleroğlu, "İzmirli emlakçılar olarak depremzedelerden, mağdur kişilerden hizmet bedelini almayacağız." diye konuştu.

- "Ekran görüntüleri alınarak, şikayet başvurusu yapılabilir"

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise iddiaların doğru olmamasını temenni ettiklerini aktardı.

Birçok otel sahibinin depremzedelere konaklama imkanı sağladığını belirten Ağaoğlu, tüm vatandaşların yardım yapmak için ellerini taşın altına koyduğunu söyledi.

Ağaoğlu, "Eğer fiyat artışı yapan varsa onlar fırsatçıdır. Bunlar sadece depremzedeleri değil kira yardımı yapan devleti de soymuş olacaktır. Fiyatları yükselttikleri belirlenen kişilerle ilgili ekran görüntüleri alınarak tüketici kanunu kapsamında şikayet başvurusu yapılabilir. Bu kişiler haksız fiyat artışı nedeniyle cezalandırılacaktır." diye konuştu.

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