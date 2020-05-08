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Aktüel

İzmir’de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, inşaat halindeki İzmir Opera Binası’nda yapılan çalışma esnasında devrilen vincin altında kalan 1 işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:53:36 -
İzmir’de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, inşaat halindeki İzmir Opera Binası’nda yapılan çalışma esnasında devrilen vincin altında kalan 1 işçi, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2038 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden ve inşaat halinde bulunan İzmir Opera Binası çalışma sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle vinç devrildi. Devrilen vincin altında kalan ve işçi olduğu öğrenilen Olgun Kanık ağır yaralandı. Durumu gören iş arkadaşları olayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kanık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olgun Kanık’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kanık’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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