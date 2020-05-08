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Aktüel

İzmir'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:43:02 -
İzmir'de devrilen vincin altında kalan işçi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıya ilçesindeki opera binası inşaatında devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Atakent Mahallesi'ndeki yeni opera binası inşaatında çalışan Olgun Kanık, yük taşırken devrilen vincin altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kanık'ın öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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