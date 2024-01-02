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Yerel İzmir'de dev hortum korku dolu anlar yaşattı!
Yerel

İzmir'de dev hortum korku dolu anlar yaşattı!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 20:42:00 -

İzmir’in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

İzmir’in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi. Ege Denizi’nde, Seferihisar Doğanbey açıklarında meydana gelen dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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