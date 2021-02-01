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Gündem İzmir’de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir’de deprem riski olan ilçeler hangileri?
Gündem

İzmir’de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir’de deprem riski olan ilçeler hangileri?

Son dakika haberine göre, İzmir’de peş peye deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açılamaya göre, İzmir Karaburun açıklarında saat 08:03'te Karaburun'da 4.1 büyüklüğünde, 08:46'da 5.1 büyüklüğünde art arda deprem meydana geldi. Deprem sonrası büyük panik yaşanırken herhangi bir can ve mal kaybı yaşanamadı. Deprem sonrası vatandaşlar İzmir’de depreme dayanıklı yerler merak edilmeye başlandı. Peki İzmir’de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir’de deprem riski olan ilçeler hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:50:00 - 2021-02-01 13:55:48
İzmir’de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir’de deprem riski olan ilçeler hangileri?

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. AFAD, saat 8.46'da İzmir'in Karaburun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

İzmir’de deprem riski olan ilçeler hangileri?

İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ‘Yazlıklarınıza gidin’ uyarısında bulundu. “Ben İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum” diyen Prof. Ercan, şu uyarılarda bulundu: “Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz’in olduğu yerler. Menemen’in bulunduğu kesimler, Çiğli’nin bulunduğu kesimler.”

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan da, İzmir’de aktif 13 fay hattının bulunduğunu, bir çok bölgenin deprem açısından riskli olduğunu ifade etti. İzmir’de 40 kilometre uzunluğunda deprem üretme potansiyeline sahip olan büyük bir fayın, Narlıdere ilçesinden geçerek Konak, Alsancak ve Altındağ‘a doğru gittiğini vurgulayan Murathan, bu nedenle Narlıdere’nin belli bölgelerinin, Alsancak ve Konak’ın kıyı ile bağlantılı olan kesimlerinin ve Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ilçelerinin riskli bölgeler olduğunu söyledi. Alim Murathan, en çok riskli olarak görülen alanların ise Karşıyaka-Çiğli ve Menemen hattını kapsayan bölge olduğunu açıkladı.

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