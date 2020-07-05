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Aktüel

İzmir'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:06:15 -
İzmir'de depo olarak kullanılan binada çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, depo olarak kullanılan tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çaldıran Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Binanın evlere yakın olması nedeniyle vatandaşların da müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen ekipler tarafından başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Kömür ve tahta parçalarının yer aldığı depoda hasar oluştu.

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