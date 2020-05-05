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Aktüel

İzmir'de denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkartıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 07:27:22 -
İzmir'de denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkartıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi denizde erkek cesedi olduğunu fark etti.

Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, pasaport iskelesine çıkartılan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan Sedat Özcan'a (48) ait olduğunu tespit etti.

Özcan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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