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İzmir'de dehşet: Saniye saniye korkunç infaz

İzmir’de dehşet veren bıçaklanma anları kameralar tarafından an be an kaydedildi. Bir akaryakıt istasyonunda bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 06:03
İzmir'de dehşet: Saniye saniye korkunç infaz

Olay, İzmir Buca'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Umut Özdemir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada, arkasından gelen 21 yaşındaki N.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle Özdemir’i sırtından bıçaklayarak kaçtı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli N.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca, ekipler olay yerinde bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu, N.A. isimli şahsın Umut Özdemir’i bıçakladığı anlar ise saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı. Özdemir’i bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçan N.A. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan N.A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 06:03
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  2. izmir
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